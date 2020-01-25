Vali Aykut Pekmez depremin hasar verdiği bölgede incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aykut Pekmez depremin hasar verdiği bölgede incelemede bulundu - Son Dakika

Vali Aykut Pekmez depremin hasar verdiği bölgede incelemede bulundu

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Adıyaman'da hasar gören yerleşim yerlerini Vali Aykut Pekmez inceledi.

Vali Aykut Pekmez depremin hasar verdiği bölgede incelemede bulundu, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle Adıyaman'da hasar gören yerleşim yerlerini Vali Aykut Pekmez inceledi.


Vali Aykut Pekmez ve beraberinde ilgili kurum müdürleri depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş, Budaklı ve Sutepe köylerinde incelemelerde bulundu. Vatandaşlar ile sohbet eden Vali Pekmez, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğinde bulundu.


AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, Gerger ilçesinde Yenibardak, Sutepe, Budaklı köylerinde 3 evin yıkıldığı, ilçe merkezinde Ulu Cami minaresinde hasar oluştuğu, ilçe genelinde hasarlı yapı olduğu öğrenildi.


Adıyaman'da sağlık kuruluşlarına 21 kişinin yaralı olarak geldiği, yaralılardan 6'sı korku ve panik nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu, 17 toplam vatandaşımız taburcu edildiği belirtildi.


Gerger ilçesinde 15 araç, 30 teknik personel, Sincik ilçesinde 5 araç ve 10 teknik personelin hasar tespiti yaptığı ifade edildi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 03:36 Kaynak: İHA
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