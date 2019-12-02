Vali Aykut Pekmez, Dünya Engelliler Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.



Milletvekili Pekmez, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak, "Toplumsal bilinç ve bilgi düzeyinin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesiyle engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarının yükseleceğine inanıyorum. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Engelli kardeşlerimiz, gerekli koşullar sağlandığında eğitim, bilim, spor, sanat, iş dünyası gibi pek çok alanda üstün başarılara imza atmakta, azim ve başarılarıyla herkese örnek olmaktadırlar. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bizde valiliğimiz koordinasyonunda, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada engelli kardeşlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içinde olacağız.



Bu vesile ile engellerin hep birlikte çalışarak aşılacağı engelsiz bir dünya temennisiyle tüm engelli kardeşlerimizin "3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar dilerim" diye konuştu. - ADIYAMAN