Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti
Son Dakika Güncel Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti

Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti

2 saat önce

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti, System.String[]

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarlarından oluşan yaklaşık 50 kişilik heyet, "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'i ziyaret etti.


19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Köy ve Mahalle Muhtarlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, "Demokrasi zincirinin ilk halkası olarak devlet ile millet arasındaki en güçlü köprüyü teşkil eden Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutluyor, hepinize başarılar diliyorum" dedi.


Vali Aykut Pekmez, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette ayrıca muhtarları tek tek dinleyerek muhtarlar tarafından dile getirilen sorun ve taleplerle ilgili notlar aldı.


Ziyaret sonrası Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Vali Aykut Pekmez'e muhtarlık rozeti takdim etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:27:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez'e muhtarlar günü ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]