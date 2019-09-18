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Vali Aykut Pekmez Gaziler Gününü kutladı

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 19 Eylül Gaziler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Vali Aykut Pekmez Gaziler Gününü kutladı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 19 Eylül Gaziler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.


Gaziler Gününü kutlayan Vali Pekmez, "Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın aziz milletimiz için bir vatan haline dönüşmesi, uğruna en değerli varlığını ortaya koyarak fedakarlığın zirvesine ulaşan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü idrak etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.


Ülkemizin her karış toprağında, vatanını bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir.


Bugün bu topraklar üzerinde bağımsız ve hür olarak yaşamamızı bu iradeye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet ve şükran duysak azdır. Bu bilinç içerisinde, devletimiz ve kadirşinas milletimiz gazilerimizin hatırasını her daim canlı tutarak onları yad etmekte, gazilerimize ve onların ailelerine hak etmiş oldukları değeri vermektedir.


Bundan dolayıdır ki, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz.


Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi rahmetle, bu yolda yaralanan, vücutlarını siper ederek kahramanlık gösteren saygıdeğer gazilerimizi de şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:52 Kaynak: İHA
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