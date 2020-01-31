Vali aykut pekmez gerger'de depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Vali aykut pekmez gerger'de depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

Vali Aykut Pekmez Gerger'de depremzedeleri ziyaret ettiADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez geçtiğimiz Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez Gerger'de depremzedeleri ziyaret etti

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez geçtiğimiz Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe Köyünü ziyaret etti.

Güngörmüş Köyü Yaylacık Mezrası ile Su Tepe köyünde evleri zarar görerek AFAD'ın kurduğu çadırlara yerleştirilen vatandaşları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Depremin meydana geldiği günden bu yana depremden etkilenen Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı en ücra köşedeki köy ve mezraları dolaşarak vatandaşları yalnız bırakmayan Vali Aykut Pekmez, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Depremzedelerin taleplerini tek tek not alan Vali Aykut Pekmez, Gerger ve Sincik ilçesine bağlı köylerde depremzedelerin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Vali aykut pekmez gerger'de depremzedeleri ziyaret etti

Sivrice, Elazığ, Gerger, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:05 Kaynak: DHA
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