Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi asfalt plentini inceledi
Son Dakika Güncel Haber

Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi asfalt plentini inceledi

7 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük bin ton asfalt üretimi yapan asfalt plentinde incelemelerde bulunarak, özel idare işçileriyle öğle yemeği yedi.

Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi asfalt plentini inceledi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Özel İdaresine ait Kahta Yolu Kuruçay mevkiinde bulunan ve günlük bin ton asfalt üretimi yapan asfalt plentinde incelemelerde bulunarak, özel idare işçileriyle öğle yemeği yedi.

Asfalt Plentine gelişinde Vali Aykut Pekmez'i İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, şube müdürleri ve çalışanlar karşıladı.

Karşılama sonrası il özel idaresi yemekhanesinde personel ile birlikte öğle yemeğine katılan Vali Aykut Pekmez, işçilerle sohbet ederek 2019 yılı çalışma sezonunun bereketli ve kazasız, belasız bir yıl olması temennisinde bulundu.

Daha sonra asfalt plentinin bulunduğu alanda inceleme ve denetim yapan Vali Aykut Pekmez, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan asfalt üretim tesisinin durumu, çalışma kapasitesi ve üretilen malzemelerin miktarı, yapılan programa uygun çalışma takvimi hakkında bilgi aldı.

Havaların ısınması ve yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte kırsal kesime yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını kaydeden Vali Aykut Pekmez, "İl özel idaremize ait asfalt plent şantiyesinde bulunan tesisimizde günlük ortalama bin ton civarında sıcak asfalt üretimi yapılmaktadır. İl özel idaremiz bir taraftan asfalt, bir taraftan da yama, bakım ve onarım çalışmaları ile Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde alt yapı ve yol standartlarının iyileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mayıs ayından bu yana merkeze bağlı köylerimiz başta olmak üzere Çelikhan, Sincik, Gerger ve diğer bütün ilçelerimizin köylerine asfalt gönderilmektedir" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Kuruçay, Kahta, Adıyaman, İşçi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kediyi suni teneffüsle hayata döndüren kahraman belediye işçisi o anları anlattı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada Cani koca, hamile eşini av tüfeğiyle öldürüp intihar etti Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:55:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez, il özel idaresi asfalt plentini inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]