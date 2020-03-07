Vali Aykut Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aykut Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı - Son Dakika

Vali Aykut Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

16 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.


Aykut Pekmez, aile başta olmak üzere sağlıklı ve huzurlu bir toplumun en önemli yapı taşı olan, hayatımızın her alanında varlıklarıyla onurlandığımız, Dünyadaki en zor mesleklerin başında gelen insan yetiştirme sanatının en güzeli "Anne" vasfını taşıyan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.


Vali Pekmez, "Toplumsal yapımızın ve aile bütünlüğümüzün sağlanmasında, başarılı ve mutlu nesillerin yetiştirilmesinde şüphesiz ki en önemli pay kadınlarımıza aittir. Hayatın her alanında her türlü fedakarlığı gösteren kadınlarımız, aynı zamanda bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmektedirler.


Dolayısıyla zengin medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Koca bir coğrafyanın hiç itirazsız 'Anadolu' diye tanımlanmasının ve tanınmasının altında anaya duyulan sevgi, saygı, şefkat duygusunun doğurduğu asil bir ruh yatar. Bizler tarih boyunca 'Cennet anaların ayakları altındadır' anlayışındaki bir medeniyetin, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı reddeden, kadını her zaman baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir geleneğin temsilcileriyiz. Gerek inancımızda, gerek gelenek ve göreneklerimizde saygın bir yeri bulunan kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayatta daha ileri konumlarda yer almalarının müspet sonuçlarının yetiştirecekleri nesillere de aksedeceğine inanıyoruz.


Bu duygularla bizi biz yapma hedefinde yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri ve eşleri olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, asil ruhlu kadınlarımızın önünde saygıyla eğiliyorum" ifade etti. - ADIYAMAN

Dünya Kadınlar Günü, Adıyaman, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:37 Kaynak: İHA
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