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Vali Aykut Pekmez, petrol sahalarını inceledi

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, TPAO'nun petrol arama sahalarında inceleme yaptı.

Vali Aykut Pekmez, petrol sahalarını inceledi, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, TPAO'nun petrol arama sahalarında inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez ile beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet

Müdürü Metin Alper ve TPAO Bölge Müdürü Hikmet Aslandere, Kahta ilçesi Nemrut Dağı eteğinde sondaj çalışmaları devam eden Hizitepe-2 sondaj kuyusunda

incelemelerde bulundu.


Sondaj alanını gezen Pekmez, 3 bin 290 metre derinliğe ulaşan Hizitepe-2 tespit

kuyusunda devam eden petrol arama çalışmaları hakkında TPAO Bölge Müdürü Aslandere'den ve mühendislerden bilgi aldı.


Hizitepe-2 sondaj kuyusunda devam eden çalışmaları incelemesinin ardından Karakuş


Üretim Tesisi'ne geçen Vali Pekmez, buradaki atölyeleri gezerek, TPAO'nun

Adıyaman bölgesinde bulunan üretim sahalarındaki sondaj kuyularından çıkarılan ham petrol

miktarı ve yürütülen çalışmalar hakkında bir brifing aldı.


Gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı Aslandere ve

çalışanlarına teşekkür eden Pekmez, "TPAO Bölge Müdürlüğü'nün Adıyaman

genelinde petrol arama çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Yapılacak çalışmalarla

önümüzdeki günlerde daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Büyük bir özveri gösteren

TPAO Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Partisi, Jandarma, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:22 Kaynak: AA
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