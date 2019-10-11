Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi
Son Dakika Güncel Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi

Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi

16 dakika önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 2017 yılı Mart ayında meydana gelen deprem sonrası inşa edilerek hizmete sunulan afet konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Samsat ilçesini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez, Samsat afet konutlarını inceledi, System.String[]

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 2017 yılı Mart ayında meydana gelen deprem sonrası inşa edilerek hizmete sunulan afet konutlarında inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Samsat ilçesini ziyaret etti.


Samsat temasları kapsamında ilk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i Samsat Hükumet Konağı önünde ilçe Kaymakamı Halid Yıldız, Belediye Başkanı Halil Fırat ve ilçe yöneticileri karşıladı.


Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçen Vali Pekmez, ilçe kaymakamı Halid Yıldız'dan hizmete sunulan afet konutlarının son durumu ile ilgili bilgi aldı.


Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Aykut Pekmez, ilçe yöneticileri ile birlikte Samsatlı depremzedelerin barınma sorununun çözümü için modern bir mimariyle yapılarak inşa edilerek hizmete sunulan ve Samsat'a çağdaş ve güzel bir şehir havası katan yeni afet evlerini gezerek incelemelerde bulundu.


Afet konutlarını inceleme sırasında yaklaşık bir ay önce yeni konutuna taşınan bir vatandaşın evine misafir olan Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, yeni konutların mevcut durumu ile ilgili vatandaşla sohbet etti.


Afet konutlarındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Vali Aykut Pekmez, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, esnafa iş durumunu sorup, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Deprem, Samsat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:29 Kaynak: İHA
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