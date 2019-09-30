Vali Aykut Pekmez Sanko Holding'in iplik işleme tesislerini gezdi

İşletmenin günlük kapasitesi ve ürettiği ipliğin kalitesiyle ilgili Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan'dan bilgi aldı. - ADIYAMAN

Ziyaret sonrası Vali Aykut Pekmez, Sanko Holding iplik fabrikasına geçerek, Adıyaman OSB 'de 160 bin metre kare kapalı alan üzerine kurulan ve yüzlerce kişinin istihdam edildiği Sanko iplik fabrikasını gezdi.

Vali Aykut Pekmez, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy 'la birlikte ziyaret programı çerçevesinde ilk olarak Sanko Holding Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Özhan 'ı ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, birçok sektörde yatırımları bulunan Adıyaman ekonomisine önemli katma değer ve istihdam sağlayan Sanko Holding 'in Adıyaman iplik işletme tesislerini gezdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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