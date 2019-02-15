Son Dakika Haberleri: Vali Aykut Pekmez Tümsiad ve Ziraat Odası Yönetimi ile Bir Araya Geldi

Vali Aykut Pekmez Tümsiad ve Ziraat Odası Yönetimi ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, STK'lara iade-i ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Vali Aykut Pekmez Tümsiad ve Ziraat Odası Yönetimi ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, STK'lara iade-i ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Ziyaretlerine Tüm Sanayici ve İşadamlarını Derneği (TÜMSİAD) Adıyaman Şubesiyle başlayan Vali Aykut Pekmez'i TÜMSİAD Başkanı Erkan Çakmak ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Çakmak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre sohbet eden Vali Aykut Pekmez, TÜMSİAD'ın Adıyaman'da yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Başkan Çakmak'tan bilgi aldı. TÜMSİAD Şube Başkanı Erkan Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun kalkınmasında önemli rolü olduğunu belirten Vali Aykut Pekmez, TÜMSİAD Başkanı Erkan Çakmak ve yönetimine başarılar diledi.

TÜMSİAD ziyaretinin ardından Vali Aykut Pekmez, Ziraat Odasına geçerek Başkan Mehmet Salih Şahan ve yönetimini ziyaret etti.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Vali Aykut Pekmez, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet ederek, Ziraat Odasının Adıyaman'da tarımsal kalkınmaya yönelik yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar ile planlanan projeler hakkında bilgi alıp, oda başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Salih Şahan'ı tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Aykut Pekmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, "Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da valimizin desteğiyle ve güzel projelerle ilimizin tarımına ve çiftçisine katkı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:10 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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