Vali Ayyıldız, 106 yaşındaki Fadime ninenin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk'ü ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Vali Ayyıldız, İçişleri Bakanlığı tarafından 100 yaş üzerindeki anneler adına Sakarya'da oluşturulan ormanda kendisi adına dikilen fidanın sertifikasını da yaşlı kadına takdim etti.



İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'nde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, Anneler Günü'nde İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından ziyaret edildi. İçişleri Bakanlığının Anneler Günü'ne özel oluşturduğu proje kapsamında İzmir'de ziyaret edilecek 229 asırlık anne ile birlikte Fadime Öztürk'e Vali Ayyıldız tarafından fidan sertifikası, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. İçişleri Bakanlığının Anneler Günü vesilesiyle oluşturduğu proje kapsamında yine tüm Türkiye'de 100 yaş üstü anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" adlı hatıra ormanına her anne için fidan dikildi. Fadime Öztürk adına dikilen fidanın sertifikasını da Vali Ayyıldız, takdim etti.



"Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir"



Ziyaretle ilgili açıklama yapan Vali Ayyıldız, "Ömürleriyle asırlık çınar olan yüce gönüllü annelerimizin topluma ve millete katkılarından dolayı devletimiz, milletimiz ve şahsım adına şükranlarımı iletiyorum. Anne olmazsa millet, insanlık, dünyanın kaderi ve hayatı olmaz. Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir. Anne dünya demektir, yaşayan büyük bir çınardı, varlıktır. Hayatımızın her safhasında annelerimiz bizler için berekettir, duadır ve ilk öğretmenimizdir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.



7 çocuk ve 17 torun sahibi 106 yaşındaki Fadime Öztürk, Vali Ayyıldız'a, kendisini bu özel günde hatırlayan devlet yetkililerine ve çocuklarına teşekkür etti. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Öztürk, Vali Ayyıldız ve yetkililere hayır duası etti. - İZMİR