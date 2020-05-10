Vali Ayyıldız, 106 yaşındaki Fadime ninenin Anneler Günü'nü kutladı - Son Dakika

- Vali Ayyıldız, 106 yaşındaki Fadime ninenin Anneler Günü'nü kutladı

Asırlık annelere İçişleri Bakanlığından Anneler Günü hediyesi

İZMİR - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 106 yaşındaki Fadime Öztürk'ün Anneler Günü'nü kutladı. İçişleri Bakanlığı tarafından 100 yaş üzerindeki anneler adına Sakarya'da oluşturulan ve dikilen ağaçlara asırlık annelerin isimlerinin verildiği bir ormanlık oluşturma projesi adına ziyarette bulunan Vali Ayyıldız, Fadime Öztürk ile sohbet ederek oluşturulacak ormanlıkta kendisi adına dikilen fidanın sertifikasını da Fadime Öztürk'e takdim etti.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesinde yaşayan ve nüfus kayıtlarına göre 106 yaşında olan Fadime Öztürk, Anneler Günü kapsamında İzmir Valisi Erol Ayyıldız tarafından ziyaret edildi. İçişleri Bakanlığının Anneler Günü'ne özel oluşturduğu proje kapsamında İzmir'de ziyaret edilecek 229 asırlık anne ile birlikte Fadime Öztürk'e Vali Ayyıldız tarafından fidan sertifikası, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığının Anneler Günü vesilesiyle oluşturduğu proje kapsamında yine tüm Türkiye'de 100 yaş üstü anneler için Sakarya'da "Cennet Anneleri" adlı hatıra ormanına her anne için fidan dikildi. Fadime Öztürk adına dikilen fidanın sertifikasını da Vali Ayyıldız, kendisine takdim etti.

"Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir"

Ziyaretle ilgili açıklama metni yayınlayan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Ömürleriyle asırlık çınar olan yüce gönüllü annelerimizin topluma ve millete katkılarından dolayı devletimiz, milletimiz ve şahsım adına şükranlarımı iletiyorum. Anne olmazsa millet, insanlık, dünyanın kaderi ve hayatı olmaz. Annenin kutsallığı her şeyin üstündedir. Anne dünya demektir, yaşayan büyük bir çınardı, varlıktır. Hayatımızın her safhasında annelerimiz bizler için berekettir, duadır ve ilk öğretmenimizdir. Bu vesileyle başta şehit annelerimiz olmak üzere, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, ebediyete irtihal etmiş tüm anneleri rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Fadime Nine'den teşekkür

106 yaşında olan 7 çocuk ve 17 torun sahibi olduğu öğrenilen Fadime Öztürk ise İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, kendisini bu özel günde hatırlayan devlet yetkililerine ve çocuklarına teşekkür etti. Ziyaret dolayısıyla çok mutlu olduğunu belirten Öztürk, Vali Ayyıldız ve yetkililere hayır duası etti.