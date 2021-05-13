Vali Ayyıldız, bayram mesaisi yapan personelleri ziyaret etti - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet ve jandarma ekipleriyle sağlık personellerinin bayramını kutladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ile birlikte bayram mesaisi yapan polis ve jandarma personellerinin bayramını tebrik etti. Daha sonra İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge'nin de katılımıyla Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servis'te bayram mesaisi yapan personeller ziyaret edilerek bayramları tebrik edildi.

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum"

Bayram tebriklerini de dile getiren Vali Ayyıldız, "Öncelikle bayram günü çalışan basın mensuplarının bayramını tebrik ediyorum. Tüm Eskişehirli hemşerilerimizin ve Türkiye'mizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Başta lanetlediğimiz İsrail zulmünün, her türlü musibet, bela, zulmün en kısa sürede sona ereceği ve ağız tadıyla yaşayabileceğimiz bayramlara erişmek ümidiyle herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sıhhat ve afiyet içerisinde, pandeminin bittiği bir bayrama erişmek ümidiyle tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyorum ve tekrar tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR