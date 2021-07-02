Vali Ayyıldız, "Bin Masal Bir Şehir Anlat Eskişehir" Adlı Masal Yarışmasında Dereceye Girenlere Ödüllerini Verdi - Son Dakika

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen, III. Milli Kültür Şürası sonucunda hazırlanan eylem planının Çocuk ve Kültür bölümünün 6. maddesi gereğince ilimizde düzenlenen "Bin Masal Bir Şehir Anlat Eskişehir" adlı masal yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Erol Ayyıldız ve İl Kültür Turizm Müdürü Şennur Azade tarafından verildi.

Valilikte düzenlenen programda; "Eski Bir Şehirdeki Emanete Yolculuk" adlı masalı ile 1. olan Aylin Kurt, " Alper Eskişehir'i Geziyor" adlı masalı ile 2. olan Ahmet Taşcıoğlu, "Gezgin Kelebek" adlı masalı ile 3. olan Ayşegül Üzüm, "Şehrin Mutlu İnsanları" adlı masalı ile mansiyon ödülünü almaya hak kazanan Bentsu Tarak'a ödüllerini veren Vali Ayyıldız başarılarından dolayı katılımcıları tebrik etti.