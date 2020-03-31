Vali Ayyıldız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğe davet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Ayyıldız, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteğe davet etti - Son Dakika

Vali Ayyıldız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına desteğe davet etti

6 saat önce

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasına, tüm İzmirli hemşehrilerinin katkı sunacağına inandığını belirtti.

Vali Ayyıldız,

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasına, tüm İzmirli hemşehrilerinin katkı sunacağına inandığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adlı yardım kampanyasının başlattığını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kampanya yoğun ilgi gördü.


İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, ülkenin yaşadığı bu zorlu sürecin hep birlikte aşılacağını belirtti. Kampanyaya İzmirlilerin katkı sunacağına inandığını ifade eden Ayyıldız, "İlimizde yardım kampanyasına destek olacak tüm bağışçılarımız ile İzmir'den ülkemize büyük bir katkı sunacağına inanıyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımızın bu duyarlılığa ve vefaya sahip hayır sahibi olduğunu biliyor, güzel İzmir'imizin güzel insanlarına saygılarımı sunuyorum" dedi.


İzmir Valiliği, vatandaşların tüm GSM operatörlerinden "KORONA" yazarak 10 TL karşılığında bağışta bulunabileceklerini aktardı. Yardımda bulunulacak hesap numaraları ise şöyle:


T.C. Ziraat BankasıAnkara Kamu Kurumsal Şubesi-1745


IBAN: TR 65 0001 0017 4503 2156 2050 21


T.C. Ziraat Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi


IBAN: TR 22 0020 9000 0014 3597 0000 45


Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kolej Şubesi


IBAN: TR 55 0001 5001 5800 7310 2018 04


Türkiye Vakıf Katılım Bankası AŞ Ankara Kurumsal Şubesi


IBAN: TR 45 0021 0000 0003 4994 7000 01


Türkiye Halk Bankası AŞ Bakanlıklar Şubesi


IBAN: TR 34 0001 2009 4080 0005 0002 30 - İZMİR

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Erol Ayyıldız, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:36 Kaynak: İHA

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