Vali Ayyıldız, Büro Memur-Sen Eskişehir Şubesi üyelerini kabul etti - Son Dakika

Büro Memur-Sen Eskişehir Şube Başkanı Ali Selim Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Ayyıldız kabulünde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aktaş ise sendika çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdiği Vali Ayyıldız'a, kamu çalışanlarının talep ve beklentilerini iletti.