Vali Ayyıldız'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayyıldız, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türk milletine, bağımsızlığa, büyük Türkiye ideallerine, 2023 hedeflerine, demokrasiye ve demokratik yaşantıya yönelik darbe girişimini kınadığını belirtti.

Terör örgütünün, Türkiye'nin bağımsızlığını, kalkınmasını, hak ve adaletin sesi olmasını hazmedemediğini vurgulayan Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Karanlık ve sinsi bir yapı ve onu teşvik eden işbirlikçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Cumhurbaşkanımızı, polisimizi, stratejik kurumlarımızı hedef alarak devletimizin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Türkiye'ye, yıllarca kol kanat gerdikleri terör örgütlerinin saldırılarıyla baş eğdiremeyeceğini anlayan karanlık güçler himayesine aldıkları FETÖ'nün aklını ve vicdanını kendilerine teslim etmiş elemanları vasıtasıyla Türk milletine boyun eğdirmek istediler. Sayın Cumhurbaşkanımızı suikastla ortadan kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayarak milli iradeyi yok etmek, meydanlara çıkan insanlarımızı ve ülkesinin namusunu korumak isteyen güvenlik güçlerimizi acımasızca katlederek şer amaçlarına ulaşmayı planlamış olan bu işgal güçleri, halkımızın çelik iradesi karşısında unutulmaz bir yenilgiye uğramıştır."

Vali Ayyıldız, Türk milletinin tarih boyunca içinde bulunduğu imkansızlıklara ve yokluklara rağmen şanlı bayrağı vatanın dört bir yanında gururla dalgalandırdığına değinerek, "Milletimiz minarelerden okunan ezanı yurt semalarında daim kılmak adına birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ruhuyla hareket etmiştir. İşte bu ruh, 15 Temmuz 2016 gecesi de ortaya çıkmış ve aziz milletimizin tarihi boyunca hiçbir zorbaya teslim etmediği iradesini esir almayı ve insanımızı kendi şer emellerine boyun eğdirmeyi planlayan teröristlere karşı harekete geçmiştir." ifadelerini kullandı.