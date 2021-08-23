Vali Ayyıldız'dan Yerel Gazetelere Ziyaret - Son Dakika
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Vali Ayyıldız'dan Yerel Gazetelere Ziyaret

Vali Ayyıldız'dan Yerel Gazetelere Ziyaret

23.08.2021 19:36

Vali Erol Ayyıldız Sakarya Gazetesi, İki Eylül Gazetesi ve İstikbal Gazetelerini ziyaret etti.

Vali Erol Ayyıldız Sakarya Gazetesi, İki Eylül Gazetesi ve İstikbal Gazetelerini ziyaret etti.

Yerel basının, yerel yönetimle merkezi yönetim arasında bir köprü vazifesi gördüğünü söyleyen Vali Ayyıldız, ziyaretler esnasında yaptığı konuşmalarda duygularını dile getirerek "Vatandaşlarımızın zamanında ve doğru haber almasını sağlayan basın kuruluşları bizim için büyük önem arz etmektedir. " dedi.

Basın mensuplarının vatandaşları doğru bilgilendirme gibi önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Vali Ayyıldız, bilgi ve teknoloji çağına girdiğimiz günümüz dünyasında iletişime en büyük katkının basın-yayın organları tarafından sağlandığını, kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelerin basın sektörünü ön plana çıkardığını ifade etti. Kamuoyunu anında bilgilendirmede büyük mesafeler kaydedildiğini ve uzakların yakın hale geldiğini belirten Vali Ayyıldız, "İlkeli, doğru ve hızlı bilgilendirmenin yanında toplumun faydasına olacak çalışmalara destek veren tüm basın mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. " diye konuştu.

Vali Ayyıldız'ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sakarya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ünügür, İki Eylül Gazetesi Sahibi Hakan Kaymak ve İstikbal Gazetesi Sahibi Burak Türkmen ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Habermetre
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Erol Ayyıldız, Sakarya, Eylül, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Vali Ayyıldız'dan Yerel Gazetelere Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Ayyıldız'dan Yerel Gazetelere Ziyaret - Son Dakika
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