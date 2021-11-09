Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında çekilen videosu Valiliğin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
Ayyıldız, videoda, "Emniyet kemeri kullanımı kaza sonra can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azaltır. Güvenli trafik bir hareketine bakar." dedi.
Vali Erol Ayyıldız'ın mesajını içeren görüntü, Valiliğin sosyal medya hesabından "Bi Hareketine Bakar Hayat" etiketiyle yayınlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Vali Ayyıldız, güvenli trafik için 'Bi hareketine bakar' dedi - Son Dakika