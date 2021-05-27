Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı

27.05.2021 16:02
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı, System.String[]

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisi ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü Ek Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisi ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü Ek Hizmet Binası'nın temel atma törenine katıldı.

Sazova Mahallesi Karabayır Bağları mevkisinde gerçekleştirilen temel atma töreninde, Vali Yardımcıları Akın Ağca ve Okan Leblebicier, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Vali Ayyıldız, gönüllerin buluştuğu yer olan camilerin kalplerin tek yürek, birlik ve beraberlik içinde atacağı kutsal mekanlar olduğunu ifade etti.

İlahi müjdeye mazhar olmak için camileri imar ve ihya etmenin bütün milletin ortak temennisi olduğunu belirten Ayyıldız, şunları kaydetti:

"Bugün bu ortak temenninin güzel örneklerinden birine hep birlikte şahitlik ediliyor. İsmini Allah'ın arslanı Hz. Ali'den alan Hz. Ali Derneğine ve hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki Ehl-i Beyt'e muhabbet bizim yükümlülüğümüzdür. Bu anlamda Eskişehir Ehl-i Beyt'in, sahabenin ve bu anlamda evliyaların, aklınıza gelebilecek ne zengin deryaların beşiği olmuş, aynı zamanında büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Nasreddin Hocamızın deyimiyle dünyanın merkezi olmuş bir şehirdir."

Konuşmanın sonunda Vali Ayyıldız ve beraberindekiler temele ilk harcı attı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Hisarcık, Tepebaşı, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Hz. Ali Camisinin temel atma törenine katıldı - Son Dakika


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