Vali Ayyıldız İzmir'den ayrıldı - Son Dakika

Vali Ayyıldız İzmir'den ayrıldı

Vali Ayyıldız İzmir'den ayrıldı Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kent protokolü tarafından görev yapacağı Eskişehir'e uğurlandı.

Vali Ayyıldız İzmir'den ayrıldı İZMİR - Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, kent protokolü tarafından görev yapacağı Eskişehir'e uğurlandı. 41 ilin valisinin değiştiği Valiler Kararnamesi ile Eskişehir Valiliğine atanan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'deki konutundan kent protokolü tarafından yolcu edildi. Valilik Konutundan uğurlanan Erol Ayyıldız ve eşi Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız, veda sırasında herkesten helallik istedi. Erol Ayyıldız, yapılan vedalaşmanın ardından yeni görev yeri Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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