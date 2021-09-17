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Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı - Son Dakika

Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı

17.09.2021 13:32
Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı, System.String[]

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi makamında ağırladı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'yi makamında ağırladı.

Ziyarette Eskişehir'in ticari, tarım, turizm, eğitim, kültür, sosyal ve sanayi alanlarında ülkemizin önemli illerinden biri olduğunu ifade eden Vali Ayyıldız, karşılıklı iş birliğinin önemli olduğunu belirtti. Ziyareti kabulünden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten Büyükelçi Suzuki, Japonya ile Türkiye arasında geçmişe uzanan köklü ilişkilerin saygı çerçevesinde devamlı büyüyerek ivme kazandığı belirtti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, Büyükelçi Suzuki'yi Eskişehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. - ESKİŞEHİR

Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı
Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı

Erol Ayyıldız, Eskişehir, Japonya, Suzuki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Ayyıldız, Japon büyükelçiyi makamında ağırladı - Son Dakika


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