Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti - Son Dakika

Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti

24.11.2020 11:25
Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti, System.String[]

Eskişehir ValiSİ Erol Ayyıldız, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Eskişehir ValiSİ Erol Ayyıldız, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Nazik ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız, kutsal bir görevi yerine getiren tüm öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü'nü kutladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de "Başöğretmen" unvanı alması ile 24 Kasım tarihinin Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Vali Ayyıldız, "Millet Mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu onurlu günde, en değerli varlıklarımız olan evlatlarımızı emanet ettiğimiz, ülkemizin her bir köşesinde canla başla çalışan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.

"Beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemi kılıçtan üstün tutan bir medeniyetin temsilcileri olarak öğretmenlerimize büyük önem veriyoruz" diyen Vali Ayyıldız, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Bedeli maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın; sevgi, şefkat ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra eden öğretmenler gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemizdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin, daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundaki öğretmenler kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır. Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde ve ülkenin kültürel mirasının genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenlerimizin sorumluluğu büyüktür" şeklinde konuştu.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Ayyıldız'a teşekkürlerini ileten İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt ise 'Öğretmenler Günü'nde yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda 24 Kasım 2019 ile 24 Kasım 2020 tarihleri arasında emekli olan 223 öğretmeni temsilen 5 öğretmene Hizmet Şeref Belgeleri, Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri 2020 Yılı Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışmasında il birincisi öğretmene ve 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen; resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında il birincisi olan öğrencilere ödülleri Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi. - ESKİŞEHİR

Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti
Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti

Öğretmenler Günü, Erol Ayyıldız, Eskişehir, Milli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vali Ayyıldız, öğretmenleri kabul etti - Son Dakika


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