Vali Ayyıldız, tüm İzmirlilere teşekkür etti - Son Dakika

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan ve evlerinde kalan İzmirlilere sosyal medya hesabından teşekkür etti.



İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Covid-19 Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyarak sokağa çıkmayan ve evlerinde kalan İzmirli tüm hemşehrilerine, Valiliğin resmi Twitter hesabından teşekkürlerini iletti.



Vatandaşların evlerinde kalıp uyarılara uymasının önemli olduğunu kaydeden Vali Erol Ayyıldız, "İzmirlilerin sürecin öneminin farkında olması ve devletimizin almış olduğu tedbirlere uymasından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede İzmir'imizin sokakları cıvıl cıvıl olacak ve kalabalık günlerine kavuşturacağız. Aldığımız tedbir ve önlemlerde bize yardımcı olduğunuz ve evinizde kalıp desteğinizi esirgemediğiniz için İzmirli tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte ve sabırla atlatacağız" dedi. - İZMİR