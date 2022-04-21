Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı - Son Dakika

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın ev sahipliğinde, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar programı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Türk Dünyası Vakfı Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz'un ramazan gelenekleri ve görenekleri üzere yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Oğuz, gelenekselin geçmişten güç alarak geleceğe aktarılması, yaşatılması ve değerlerin kaybolmasının önüne geçileceğini, böylelikle kültürel devamlılığın sağlanabileceğini vurguladı.

Daha sonra neyzen Deniz Aladağ ve tanburi Yusuf Daşdemir sahne aldı. Tasavvufi müzik dinletisinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, yemek duasını okudu.

Nabi Avcı'nın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından program sona erdi.

İftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı.