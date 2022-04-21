Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı

21.04.2022 12:27
Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın ev sahipliğinde, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'nın ev sahipliğinde, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen iftara katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iftar programı UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı ve Türk Dünyası Vakfı Genel Kurul Üyesi Prof. Dr. Öcal Oğuz'un ramazan gelenekleri ve görenekleri üzere yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Oğuz, gelenekselin geçmişten güç alarak geleceğe aktarılması, yaşatılması ve değerlerin kaybolmasının önüne geçileceğini, böylelikle kültürel devamlılığın sağlanabileceğini vurguladı.

Daha sonra neyzen Deniz Aladağ ve tanburi Yusuf Daşdemir sahne aldı. Tasavvufi müzik dinletisinin ardından İl Müftüsü Bekir Gerek, yemek duasını okudu.

Nabi Avcı'nın yaptığı teşekkür konuşmasının ardından program sona erdi.

İftar programına, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 1'inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Doğan Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı.

YORUMLAR
500
Eskişehir Sütlüce Spor Kulübü, iftar yemeğinde spor camiası ile bir araya geldi Eskişehir Sütlüce Spor Kulübü, iftar yemeğinde spor camiası ile bir araya geldi İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor İnönü'de her mahallede iftar coşkusu yaşanmaya devam ediyor

Türk Dünyası, Nabi Avcı, Eskişehir, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Anayasa Mahkemesi, seçim kanunu itirazını kabul etti
12:25 Canlı yayında ortalık karıştı! Esra Erol'un programına çıkan adam, eski karısına şiddet uyguladı
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
09:17 5 milyon liralık vurgun yapmışlardı! Dolandırıcıların "hücre tipi" örgütlenme yöntemleri deşifre oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Ayyıldız, Türk Dünyası Vakfı iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement