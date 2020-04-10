Vali Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci yıl dönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Türk Polis Teşkilatının milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalıştığını belirten İzmir Valisi Erol Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatımızın 175. yılını en içten duygularımla kutlarım. Türk Polis Teşkilatı, her geçen gün gelişmekte ve sürekli kendisini yenilemektedir. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Her türlü fedakarlığı benliğine kazımış, her an göreve hazır, polis teşkilatımızın 175. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vatan uğruna şehit olmuş Emniyet Mensuplarımıza yüce Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken geride kalan ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum."