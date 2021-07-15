Vali Aziz Yıldırım 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitliği Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitliği Ziyaret Etti
Son Güncelleme: 15.07.2021 19:15

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Ziyarette; Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi ardından Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehidi Polis Memuru Münir Alkan'ın ve diğer şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitliği Vali Yıldırım ve şehit ailelerinin yanı sıra Garnizon Komutanı Piyade Alb. Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Başsavcı Vekili Uğur Özcan, Vali Yardımcısı Murat Eren, Vali Yardımcısı Osman Abdullah Günaydın, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: Vali Aziz Yıldırım 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
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