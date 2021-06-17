Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Askerealma Bölge Başkanı Personel Albay Aydın Nazlı'ya ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Askerealma Bölge Başkanı Personel Albay Aydın Nazlı'ya ziyaret etti. Askerlik Şubesi Bölge Başkanlığı önünde Askerealma Bölge Başkanı Aydın ve Süleymanpaşa Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Serkan Sağım tarafından karşılanan Vali Yıldırım sonrasında Başkanlığa geçerek Şeref Defteri'ni imzaladı. Sonrasında Askerealma Bölge Başkanı Aydın'la bir süre görüştü. Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

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