Vali Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Van'da yaşanan çığ felaketi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ve rejim unsurlarınca İdlib'de şehit edilen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Aziz Yıldırım'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Van'da yaşanan çığ felaketi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası ve rejim unsurlarınca İdlib'de şehit edilen askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, bu olumsuzlukların birlik ve beraberlikle aşılacağını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"İdlib'te bulunan askerlerimizin rejim güçleri tarafından alçakca şehit edilmesi, Van Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüştür. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, jandarmamıza, itfaiye görevlilerimize, korucularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu gibi olaylar karşısında her zaman yekvücut olan milletimiz, inşallah bu dönemi de her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, TBMM'mizin güçlü duruşuyla, milli birlik ve dayanışma şuuruyla atlatacaktır, buna olan inancım tamdır.

Allah daha büyük felaketlerden devletimizi, vatanımızı, milletimizi muhafaza eylesin."

Aziz Yıldırım, Sabiha Gökçen, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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