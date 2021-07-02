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Vali Aziz Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı

02.07.2021 19:06
Vali Aziz Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı, System.String[]

TBMM Başkanlığı'nca gönderilen Bilgisayar ve Yazıcıların dağıtımın ardından, ilimizde yaşanan metil alkol zehirlenmeleri ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu ve temizliği ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Aziz Yıldırım; "Değerli arkadaşlar;

TBMM Başkanlığı'nca gönderilen Bilgisayar ve Yazıcıların dağıtımın ardından, ilimizde yaşanan metil alkol zehirlenmeleri ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj sorunu ve temizliği ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Aziz Yıldırım; "Değerli arkadaşlar; geçen hafta üzücü olaylar yaşadık. Alkol zaten topluma ve kişilere zarar veriyor ama alkolün sahtesi daha çok zarar veriyor. Onun için geçen hafta hastanelere alkol zehirlenmesi ile gelen vatandaşlarımızın ya da hastaneye gelipte alkol zehirlenmesi teşhisi konulan vatandaşlarımızın sayesinde bu hadiseyi öğrenmiş olduk. İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız vasıtası ile hemen faaliyete başladık. Sorumluları da yakalayıp hemen adliyeye çıkardık. Geçen hafta ne yazıkki hastanelerimize 29 tane bu şekilde olay geldi. Bunlardan 7 vatandaşımızı maalesef kaybettik. 13 vatandaşımızın şuan da tedavileri devam etmekte. Bunların içinde entübe olan da var. İnşallah kurtulurlar. Sonrasında 9 vatandaşımız da hastanelerimizden taburcu olarak, iyileşerek çıktılar. İnşallah bir daha böyle bir şey başımıza gelmez. Tabi bu işin sağlık boyutu. Bir de adli ve kriminal boyutu var. Tabiki her zaman vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Emniyetimiz, Jandarmamız faaliyetleri sonucu elde ettiğimiz delillerle, Savcılarımızın da izni ile 26 adreste operasyonlar yapıldı. Burada yakalanan kişilerde bir takım delillendirmelerle birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına çıkartıldı ve bunlardan 6 tanesi tutuklandı. Adli süreç devam ediyor. Dediğim gibi, 13 vatandaşımızın da hastanelerde tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da şifa bulur çıkarlar. Şu ana kadar toplam 701 litre, yani bir tona yakın kaçak alkollü içki yakalamamız söz konusu. Bunlar el yapımı. Bununla birlikte de 100 litrenin üzerinde etil alkol yakalandı ki; bunları yakalamasaydık, bunu da aynı şekilde içki şekline çevirip belki başkalarının da zehirlenmesine sebebiyet vereceklerdi. Onlar da yakalandı. Tabi ki bu anlamda ihbar önemli. Bir kere her şeyin kaçağı kötü. İçkinin de kaçağı kötü, bakın zehirlenmelerine sebebiyet veriyor, hiç şakası yok. Geçen yıllarda da değişik illerde bunları yaşadık. İzmir'de yaşadık, Antalya'da yaşadık vesaire. Yani buna tevessül etmemesini tavsiye ederiz vatandaşlarımıza. Ama biz bu şekilde, sadece içki değil, kaçak malzeme üreten herkesle mücadelemizi sürdüreceğiz. " dedi. Konuşmasında müsilaj sorununa da değinen Vali Yıldırım; "Marmara'ya 135 kilometre sınırımız var ama buna rağmen en rahat iliz. Bilim insanlarının açıklamalarına göre bunun sebebi, İstanbul Boğazı'ndan gelen akıntıyı Çanakkale'ye bağlayan en kısa bağlantı ilimizden geçiyor. Sürekli akıntı devam ettiği için müsilajın yerleşmesine izin vermiyor. Lodos estiği zaman kıyılarda birikebiliyor. Bugüne kadar 154 metreküp müsilaj topladık. Bildiğiniz gibi 6 haziran 2021 tarihinde, Sayın Bakanımız Murat Kurum tarafından "Marmara Denizini Koruma Eylem Planı" açıklandı. Bu açıklamadan itibaren de eylem planındaki bütün maddeleri harfiyen uyguluyoruz. Zaten Haziran ayının 6'sında, Pazar günü biz bu toplantıya gittik. 7'sinde de ilimizde bütün taraflarımızı topladık. Yaklaşık 25 kurumdan gelen temsilcilerle toplantılarımızı yaptık. Her kurumun üzerine düşen vazifeleri kendilerine tek tek anlattık ve onun bir gün sonrasında da, yani ayın 8'inde, tüm Marmara'da yapılan temizleme seferberliğine biz de katıldık. Gerek Barbaros Limanında, gerek ise Botaş limanında bulabildiğimiz kadar müsilajı çekmek sureti ile topladık, toplamaya da devam ediyoruz. Ama ben şunu söylemek istiyorum; önemli olan denizimizi temiz tutmak. Bu konuda gerek sanayimize, gerek belediyelerimize, gerekse vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Herkesin üzerine düşen bu görevleri yerine getirmesi gerekiyor. Toplantımıza gelen tarafların hepsine de bunu tek tek anlattık zaten. " dedi.

Denizi temiz tutmak için sanayiye, belediyelere ve insanlara pek çok görev düştüğünü vurgulayan Vali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'da yılın ilk gününden itibaren, 800'e yakın denetim yaptık. Bu denetimlerde 3748 numune aldık. Bu numuneler neticesinde, aykırı bulduğumuz numunelerin sahibi 47 firmaya ceza kestik. 47 firmanın da 12'sini kapattık. Bu firmalar eksiklerini tamamlayana kadar kapalı olmaya devam edecek. 47 firmaya kesilen ceza 5. 837. 000, 00 Türk Lirası. Denetimlerimiz en hızlı şekilde devam ediyor. "

Ayrıca Vali Yıldırım, vatandaşlardan, çevreyi kirletenleri yetkililere bildirmesini istedi.

Vatandaşların, çevreyi kirletenleri yetkililere bildirmesini ve herkesin el birliğiyle Marmara ve Tekirdağ kıyılarını koruması gerektiğine işaret eden Vali Yıldırım, "Sayın Bakanımız ile yapılan toplantıda, bilim insanlarımızın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda, müsilajın insan vücuduna herhangi bir zararının olmadığı söylendi. Deniz yüzeyinde müsilajı görenler o bölgede denize girmesin. Bizim kıyılarımız temiz. Anlık bazen akıntıya bağlı olarak, bazen rüzgara bağlı olarak müsilajı görüyorlarsa denize girmesinler. " diye konuştu.

Marmara Denizi, Aziz Yıldırım, Marmara, Alkol, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Vali Aziz Yıldırım Gazetecilerin Sorularını Yanıtladı - Son Dakika


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