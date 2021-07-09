Vali Aziz Yıldırım'ın Katılımı ile "Lavanta Kokulu Tekirdağ" Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

Saray ilçemiz'de, Vali Aziz Yıldırım'ın katılımı ile "Saray Lavanta Günü Fotosafari Etkinliği" düzenlendi.

Saray Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte kurulan stantlarda, ilimizin yöresel ürünlerinin tanıtımları yapılarak ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.

Günübirlik gerçekleşen etkinlikte, Küçükyoncalı Mahallesi yöresel kilim dokuma el emeği ürünleri, yörenin folklorik özelliklerini taşıyan dans gösterileri ve Saray'lı klarnet ustalarının yapmış oldukları gösterilerle Lavanta Kokulu etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Vali Yıldırım; "Türkiyemiz'in birçok yerinde lavanta bahçeleri var. Hasatı da bu dönemlerde yapılıyor. Daha önce Süleymanpaşa ilçemizde bir temsili hasat programı yapmıştık. Bugün de Saray ilçemizde yapıyoruz. Ben bu anlamda bizim ithal edeceğimiz, tıbbi ve aromotik bitkilerin özlerini, yağlarını üreten, onlara verilecek dövizin yurt dışına gitmesini engelleyen üreticilerimizi tebrik ediyorum, hepsine teşekkür ediyorum. Artık Türkiyemiz'de bunlar bol miktarda üretiliyor. Bu işlerle uğraşmak isteyen çiftçimizin ek bir gelir elde etmesine de çok rahatlıkla sebebiyet verebiliyor. Bu tür bitkiler hepinizin bildiği gibi, çok fazla bakım ve su isteyen bitkiler değil. Bir defa ektiğinizde uzun sürelerce ürün alabiliyorsunuz. Ben burada, sizlerin huzurunda, bir defa daha gerek üreticimize, gerek müteşebbislerimize, gerek ise bu programı yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu bir turizm faaliyeti. Bu anlamda da; İlçe Kaymakamımız'a, İlçe Belediye Başkanımız'a, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz'e, Tarım ve Orman İl Müdürümüz'e, burada bulunan, bütün katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu güzellikleri, burada olmayanlara aktarıyorsunuz. Onlar da inşallah buralara gelecekler. Sizin sayenizde buralara gelen insanlar artacak ve arkadaşlarımızın ürünleri çok daha fazla değer kazanacak. Hepinize teşekkür ediyorum. " dedi.