Vali Aziz Yıldırım Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım, 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programına katıldı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve Müzik Öğretmeni, orkestra Şefi Bilgünay Erbaş yönetiminde, Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Koro ve Orkestrasında görevli öğrencilerimizin canlı olarak icra ettiği ve katılımcıların da eşlik ettiği İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu tarafından yapıldı. Dr. Mehmet Oğuzhan Kuşoğlu;

"Mehmet Akif Ersoy bir Milli Mücadele şairidir. İstiklal Marşımız bir şahikadır, bir zirveyi temsil eder. 10 yıllık bir harp sürecinden çıkmıştır Türk Milleti 1912 Balkan Harbi ile başlayıp 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması ile sona ermiştir. Mehmet Akif Ersoy bu on yıllık süreçte çok sayıda eser ortaya koymuştur.

Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Fatih semtinde büyüyor, ilk eğitimini burada alıyor. Babası Mehmet Tahir Efendi'nin eğitiminde çok büyük bir katkısı var. Benim esas öğretmenim hocam babamdır demiştir. Kendisine Arapçayı öğretiyor. Ortaokul ve lise çağlarında edebiyata merak sarıyor ve şiirler yazmaya başlıyor. Edebiyat hoca meşhur edebiyatçı Muallim Naci oluyor. 12 yaşında iken babasını kaybediyor. Evin geçimini sağlamak zorunda olduğu için geçimini sağlayabileceği bir meslek okuması gerekiyor. Bu yüzden Baytar Mektebi'ni okuyor, Baytar Mektebi'ni 20 yaşında iken 1. likle bitiriyor. Ziraat Nezareti Umumi Islah ve Hayvanat Şubesine müfettiş muavini olarak atanır ve devlet memurluğuna adımını atar.

1908'de Ebu Rıza Zeynel Abidin ve Eşref Edip'le birlikte Sıratı Müstakim Dergisini çıkarıyor. Aynı zamanda Darul Fünun'da edebiyat öğretmenliği görevini üstleniyor. Aynı zamanda Şehzadebaşında Arap Dili ve Edebiyatı dersi veriyor.

Mehmet Akif Ersoy, istiklal Marşını kaleme alıyor ve Hamdullah Bey tarafından Büyük Millet Meclisi'nde 12 Mart 1921 tarihinde büyük bir alkış eşliğinde 3 kez üst üste okunuyor ve oybirliği ile kabul ediliyor. " diyerek konuşmasını tamamladı.

Ardından Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi tarafından hazırlanan "Milli mücadele ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" sahnelendi.

Anma programı, Namık Kemal Evi Derneği tarafından hazırlanan "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Mücadelemiz" konulu fotoğraf sergisinin ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden oluşan kitap sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.