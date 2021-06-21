Vali Aziz Yıldırım Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali Aziz Yıldırım Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okulun öğrencilerinden Emre Muncug'un tasarladığı ve TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İstanbul Avrupa Bölge birinciliği ve final yarışmasında Türkiye ikinciliği ettiği projeyi inceledi.

Vali Aziz Yıldırım, Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okulun öğrencilerinden Emre Muncug'un tasarladığı ve TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İstanbul Avrupa Bölge birinciliği ve final yarışmasında Türkiye ikinciliği ettiği projeyi inceledi. Okulun öğrencisi Emre Muncug yagmurun tespit ve analizini yapan "Minor Meteor" isimli projesini tanıtarak Vali Yıldırım ve protokol üyelerine bilgi verdi. Ziyaretleri sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Yıldırım, öğrencilerin birikimlerini mezun olduktan sonra diğer öğrencilerle paylaşmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Hayırsever İş Adamı Ahmet Çetin eşlik etti.

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