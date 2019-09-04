Son Dakika Haberleri: - Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı
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- Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı

1 saat önce

- Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptıTOKAT - Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tarla Günü Töreni için gittiği Artova'da biçerdöver kullanarak ilk nohut hasadını bizzat yaptı.

- Vali Balcı biçerdöverle hasat yaptı

TOKAT - Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tarla Günü Töreni için gittiği Artova'da biçerdöver kullanarak ilk nohut hasadını bizzat yaptı.

Tokat Valiliği, Artova Kaymakamlığı ve Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Artova ilçesine 6 km uzaklıktaki Taşpınar Köyü'nde nohut hasadı etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Tokat Valisi Dr Ozan Balcı biçerdöver kullanarak yılın ilk nohut hasadını bizzat kendisi yaptı. Protokol üyeleri ve köylülerin dikkatle izlediği Vali Balcı, hasat sonrasında yaptığı değerlendirmede: "2023 Türkiye projeleri kapsamında Tarım Tokat'ı başlattık. En temel özelliğimiz Tokat Türk Tarımı'nın parlayan yıldızıdır. Türk Tarımının parlayan yıldızı olacak. Çiftçinin dostuyuz, üreticinin dostuyuz. Tarımsal faaliyetleri, hayvancılık faaliyetlerini destekliyoruz" diye konuştu.

Artova, Tokat, Balcı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:30 Kaynak: İHA
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