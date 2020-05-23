Vali Balcı'dan Ramazan Bayramı mesajı - Son Dakika

Tokat Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, bir ay süren oruç ibadetinin ardından İslam alemi olarak Ramazan Bayramı'na kavuştuklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimiz için büyük anlamlar taşıyan sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve barış ortamı oluşturan bayramları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı, özellikle zor süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde birbirimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızı daha çok hatırlamalıyız. Bu yıl bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle birbirimize sorumluluğumuz daha fazla. Bundan sonraki bayramları ve hayatımızı toplum ve birey olarak sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmemiz için bu bayramı evlerimizde geçirmemiz büyük önem arz etmektedir ancak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmak zorunda kaldığı bu bayramı başta aile büyüklerimiz, akraba, dost ve komşularımız ile millet ve vatan olarak çok şey borçlu olduğumuz şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere sevdiklerimize yapacağımız sıcak bir telefon araması ile onlara madden uzak olsak da manen çok yakın olduğumuzu hissettirerek geçirmeliyiz."