Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek - Son Dakika

Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek

08.10.2020 13:32
Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, bordo beyazlı ekipten şampiyonluk beklediklerini ifade ederek, "Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam" dedi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, bordo beyazlı ekipten şampiyonluk beklediklerini ifade ederek, "Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam" dedi.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, 3. Ligde mücadele eden Tokat spor'un teknik ekibi ve sporcularıyla yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşma yapan TTSO Başkanı Ali Çelik, 1997 ve 2002 yılları arasında Tokatspor'da başkanlık yaptığını hatırlatarak, "3. Ligde sonuncu aldık takımı 2. Ligde lider bıraktık. Tokatspor bizim artık iliklerimize kadar işlemiş durumda. Bazen çok büyük imkansızlıklar içinde kurulan takımla şampiyonluğa oynanıyor, bazen de iyi bir ekonomiyle kurduğun takımla ligde kalma mücadelesi verebiliyorsun. Ben bu sene ki Tokatspor'u iyi bir takım olarak görüyorum. Şehrin valisi, belediye başkanı, siyasileri herkes takımın arkasında destekliyor. Benim bu takımın başarılı olacağına inancım tam" dedi.

Tokatspor'un hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz"

İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum'un selamlama konuşmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu konuşma yaptı. Başkan Eroğlu, Tokatspor'un yeniden canlanarak ayağa kalkacağını ifade ederek, "Tokatspor'un hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz. Buna da sizlere güvendiğimiz için inanıyoruz. Bir yerde kardeşlik, birliktelik varsa, omuz omuza verilirse inanın onun elinden hiçbir şey kurtarmaz. Yeter ki o birlik ve beraberlik olsun. Ama bu söylediklerim olmayınca ne başarı olur nede ortaya güzel bir netice çıkar. İnanıyorum ki galibiyetler ve güzel bir başarı ile Tokatspor gurubunda en iyi noktalarda olacaktır" diye konuştu.

Son olarak konuşma yapan Vali Balcı ise sporculardan başarıya inanarak oynamaları tavsiyesinde bulunarak, "Bizim sizden istediğimiz sadece inanın, oynayın ve kazanın. İnanmak varsa insanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yoktur. Bu iş, inanmak, oynamak ve kazanmakla ilgili. Maddi ve manevi olarak imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak sizlerin yanınızdayız. Sizler sadece hedefinize kilitlenin" ifadelerini kullandı.

"Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam"

Tokatspor'un başarısını görmekten ve paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağını kaydeden Vali Balcı sözlerini şöyle tamamladı: "Ben ilin valisi olarak söylüyorum, Belediye Başkanımız, TSO Başkanımız, İl Genel Meclis Başkanımız, milletvekillerimiz, işadamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, basınımız, spor sever herkes olarak sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim sizden istediğimiz sadece inanın oynayın ve kazanın. İnanmak varsa insanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yoktur. İnanmak, azmetmek, çalışmak. Bu iş, inanmak, oynamak ve kazanmakla ilgili. Maddi ve manevi olarak imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak sizlerin yanınızdayız. Sizler sadece hedefinize kilitlenin. Hedefinizi de söylüyorum buradan, her işte bir numara olmanızı istiyorum. Bir numara olmayı hedeflemeniz lazım. Hangi işi yapıyorsanız yapın, on numara yapmanız lazım. Niyet hayır akıbet hayır derler. Siz çalıştıkça rabbim insanın emeğini zayii etmiyor. Hedefiniz de şampiyon olmak. Sizler şampiyonluğu hedefleyin, bizim sizlere desteğimiz tam . Buna inanıyorum yapabilirsiniz. Şampiyon olmanız içinde maddi ve manevi anlamda tam destek veriyoruz. Allah size güç kuvvet versin" - TOKAT

Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek
Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek

Eyüp Eroğlu, Tokatspor, Tokat, Balcı, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı         
13:12
Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı         
12:26
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın müebbet hapsi istendi         
12:19
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı! İstanbul'da dolu yağışı öncesi hazırlıklar tamamlandı, ortaya ilginç kareler çıktı!         
10:32
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can Türkçe konuşmadı, sert tepki gördü         
09:04
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı Patronunun cinsel istismarına direnen 13 yaşındaki kız, üzerine benzin dökülüp yakıldı         
19:53
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 13:49:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Balcı'dan Tokatspor'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei