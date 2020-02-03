Vali Balcı gençlere en az 4 yabancı dil öğrenmeyi tavsiye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vali Balcı gençlere en az 4 yabancı dil öğrenmeyi tavsiye etti - Son Dakika

Vali Balcı gençlere en az 4 yabancı dil öğrenmeyi tavsiye etti

6 saat önce

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Becerebiliyorsanız 4 yabancı dil öğrenin.

Vali Balcı gençlere en az 4 yabancı dil öğrenmeyi tavsiye etti, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Becerebiliyorsanız 4 yabancı dil öğrenin. Sorumluluklarınızı zamanında yerine getirin. En büyük sorumluluğunuz ders çalışmak. Bunun dışında ideal olarak iyi bir insan olmayı hedefleyin." dedi.

Balcı, Arif Nihat Asya Kız İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından ders başı yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Burada öğrencilere hitap eden ve tavsiyelerde bulunan Vali Balcı, öğrencilere hayallerini gerçekleştirmek için çok önemli bir dönemde olduklarını hatırlatarak, "Bu dönemi verimli kullanmak lazım. Alın teriyle disiplinli bir şekilde çok çalışmanız gerekli. Bu dönemi ne kadar iyi değerlendirirseniz o kadar başarılı olursunuz." dedi.

Balcı, öğrenme kapasitesinin genç yaşlarda en üst seviyede olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Hayallerinizi gerçekleştirmenizi istiyorum. İnşallah hayatınızda yaşama dair çok güzel işler yaparsınız. Bunu yaparken kitap okumayı ihmal etmeyin. Becerebiliyorsanız 4 yabancı dil öğrenin. Sorumluluklarınızı zamanında yerine getirin. En büyük sorumluluğunuz ders çalışmak. Bunun dışında ideal olarak iyi bir insan olmayı hedefleyin. İyi bir insan olmak toplum olarak bizim kültürümüzde de var. Hayallerinizi yüksek tutun. Bunun için de aşkla şevkle yılmadan pes etmeden çalışmanız lazım."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de hazır bulunduğu ziyaretin sonunda Vali Balcı, öğrencilere kitap hediye etti.

Arif Nihat Asya, Tokat, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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