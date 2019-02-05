Vali Balcı Kibarca Uyardı

Tokat Valisi Ozan Balcı, okul müdürlerinden performans beklediğini belirterek, "Çalışmak istemeyenler kibarca koltuğunu başkalarına bırakacaklar.

Tokat Valisi Ozan Balcı, okul müdürlerinden performans beklediğini belirterek, "Çalışmak istemeyenler kibarca koltuğunu başkalarına bırakacaklar. Yapamıyorum dediğiniz an bırakmanız lazım. Ama hepinizde o güç, kudret, tecrübe var yapacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.



Gaziosmanpaşa Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Vali Balcı, okul müdürleri ile bir araya geldi. Kürsüye gelen Vali Balcı, "Spor Tokat" projesinin pilot proje olarak Tokat'ta başlatıldığını başarılı olması halinde ülke genelinde uygulanacağını açıkladı. Spor Tokat projesine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2 milyon TL ödenek geldiğinin altını çizen Vali Balcı, "İhaleye çıkıldı okullarımıza spor malzemeleri alınacak. Başarılı olan okul müdürlerinin okul bahçelerine basketbol sahası, halı saha, kapalı yüzme havuzu yapmayı planlıyorum. Bakanlıktan 2 milyon TL daha alcağız inşallah. Destek kurslarını birisinde mutlaka beden eğitimi olsun. Fiziksel ruhsal anlamda iyi çocuk yetiştirmemiz lazım. Teknoloji bağımlılığından çocukları nasıl kurtaracağız? Çocukların duruşu bozuk. Dolayısı ile bu projeyi çok önemsiyorum bu milli bir proje. Naim Süleymanoğlu'nu tanımayan var mı? Türk bayrağını göndere çektirdi İstiklal Marşını okuttu. Bu böyledir. Bu proje ile başarılı olursak Türkiye'nin 20 yıldan sonraki alt yapısını oluşturmuş olacağız" dedi.



Vali Balcı, okul müdürlerine uyarılarda bulunarak, "Benim görevim sizlerin başında boza pişirmek değil. Sizlere yardımcı olmak, destek vermek, yüreklendirmek. Size destek vermek öğretmenlere destek vermek. Onlara destek vermek öğrencilerimize geleceğimize ülkemize destek vermek. Dolayısı ile eğitime destek vermek. Ben emek sarf ediyorsam gayret gösteriyorsam sizlerden de aynı performansı beklerim. Beklemek benim en doğal hakkım. Yeni hükumet sistemi Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi daha çok hızlanmak, çalışmak lazım. Çalışmak istemeyenler kibarca koltuğunu başkalarına bırakacaklar. Çünkü bunun vebali de var. "Yapamıyorum" dediğiniz an bırakmanız lazım. Ama hepinizde o güç, kudret, tecrübe var yapacağınıza yürekten inanıyorum. İyi bir ekip sistem kurmanız lazım. Bunu yaparsanız üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir problem, iş yok" diye konuştu. - TOKAT

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