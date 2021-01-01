Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü - Son Dakika

Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü

01.01.2021 00:00
Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü, System.String[]

Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye fair play şeref diploması ödülünü projede emeği olan herkes adına alındığını ifade etti.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Türkiye fair play şeref diploması ödülünü projede emeği olan herkes adına alındığını ifade etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Spor Tokat Projesi ile Vali Dr. Ozan Balcı'ya 2019 Sportif Fair Play Kariyer dalında şeref diploması ödülü verilmesi nedeniyle tören düzenlendi. Tören, korona virüs tedbirleri kapsamında Tokat Gençlik Merkezi Müdürlüğü önünde açık havada gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Spor Tokat Projesinin Tokat'ta iki yıldır uygulandığını hatırlattı. Vali Balcı, Spor Tokat Projesinin ana gayesinin; spor alt yapısına katkı sağlamak, spor kültürünü oluşturmak; aynı zamanda çocukların en az bir spor dalını öğrenmelerini ya da bir spor dalına ilgi duymalarını sağlamak olduğunu vurguladı. Bu amaçlar doğrultusunda Spor Tokat'ın hızlı adımlarla ilerlendiğini belirten Vali Balcı, "Projemizi Milli Eğitim ve Gençlik Spor Teşkilatı ile yaptık. Amacımıza ulaşma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Spor Tokat'ta çok güzel mesafeler elde ettik. Hedefimiz 110 bin öğrencimize beden eğitimi ve spor öğretmenlerimizle, antrenörlerimizle birlikte bir spor dalını öğretmek, spor alt yapısına katkı sağlamak, spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak." dedi.

"Amacımız spor kültürüne katkı sağlamak"

Pandemi döneminde tüm okullardan da spor kulüpleri kurulmasına destek olunduğunu işaret eden Vali Balcı, "Bizim amacımız spor tesisleri yapmaktan daha çok spor kültürüne katkı sağlamak, çocuklarımızın sporla uğraşmalarına katkı sağlamaktı. Ana ilkelerimiz doğrultusunda bu hedefi gerçekleştirdik. Ana sınıfı çocuklarından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kadar devam eden bir süreç oldu. Çocuklarımızın büyük bir bölümü bir spor dalını sevmeye ve bir spor dalıyla uğraşmaya başladı. İnşallah bu sistem dalga dalga büyüyecek." diye konuştu.

Ödül, Spor Tokat Projesinin

Spor Tokat Projesinin aldığı 2019 Yılı Sportif Fair Play Ödülünden büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Balcı, ödülün projede emeği olan herkes adına alındığının altını çizerek, "Burada bir emeğin sonucunu elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Milli Olimpiyat Komitesi her yıl Fair Play ödülleri veriyor. Biz de Spor Tokat'a yaptığımız katkılardan dolayı Fair Play Sportif Kariyer Dalında Şeref Diploması Ödülünü aldık. Her ne kadar ödül benim adıma verilse bile biz bunu Spor Tokat Projesi adına aldık. Bu ödülleri başta öğrencilerimiz olmak üzere, beden eğitimi öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz, Milli Eğitim ve Gençlik Spor Teşkilatımız, Tokatlı velilerimiz, kısacası Spor Tokat'ta emeği geçen herkes adına aldık. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü
Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü
Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü

Türkiye, Milli, Tokat, Balcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vali Balcı'ya Türkiye fair play şeref diploması ödülü - Son Dakika Spor


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