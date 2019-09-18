Vali Baruş'a, Muhtarlar Derneği Başkanlarından ziyaret
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Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanları ve Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:34 Kaynak: İHA
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği, Battalgazi Muhtarlar Derneği, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği, Kayısı Kent Muhtarlar Derneği, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanları ve Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ömer Sucu, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret ettiler.
Vali Aydın Baruş'un sık sık gerçekleştirmiş olduğu mahalle ve muhtar ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren Muhtar Dernek Başkanları, mahallelerine ve muhtarlara gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü Vali Baruş'a teşekkür ettiler.
Yeşilyurt ve Battalgazi İlçesi Muhtarları Vali Aydın Baruş'a plaket takdim ettiler. - MALATYA
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