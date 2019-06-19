Vali Baruş Arguvan'da incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu ve programlara katıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu ve programlara katıldı.



Vali Baruş, Arguvan ilçesi Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda başta genel güvenlik ve asayiş konuları olmak üzere ilçedeki yatırım çalışmaları, içme suyu ve kanalizasyon, elektrik, meralar, ağaçlandırma ile eğitim ve sağlık konularındaki ihtiyaç ve sorunlar ile ilgili muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.



Toplantıya İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Kurum Müdürleri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Mahalle Muhtarları ve Kanaat Önderleri katıldı.



Toplantı öncesi muhtarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş "Muhtarlar toplantısındaki esas amacımız sizleri ilk ağızdan dinlemek dile getirdiğiniz sorunları not alarak birebir ilgilenmek ve buradaki daire amiri arkadaşlarımızın ve sorumlu şube müdürlerimizin nezaretinde bu sorunların giderilmesine çalışmak. Bizler bir milletin farklı isimlerle de olsa birbirine gönülden bağlı fertleriz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ki gönül bağın ne kadar güçlü olursa ülkemizi zarara uğratmak isteyen, ülkemizi bölmek isteyen insanlara karşı o kadar güçlü oluruz. Arguvan ilçemiz de Malatyamızın eski ilçelerinden birisi, 1954 yılında ilçe olmuş ve özellikle kültürel anlamda Malatyamızı temsil ediyor. Geleneğinden ortaya çıkan türküler sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın dört bir tarafında yaşayan Türklerin de gönüllerinde yer etmeye devam ediyor. Biz türkülerde Anadolu'nun gerçek kimliğini buluyoruz. Anadolu insanının dünyaya bakış açısını buluyoruz ve sevgi ve kardeşliğin ifadelerine rastlıyoruz" dedi.



174 bin dönüm arazinin sulanmasını sağlayacak olan Yoncalı Barajının faaliyete geçmesi ile tarımsal sulamada çok büyük bir fırsat oluşacağını kaydeden Baruş, "Bu toprakların sulanmasıyla birlikte doğabilecek tarımsal üretim ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak hem de büyük şehirlere olan göçün önlenmesinde ciddi katkı sağlayacak. Diğer taraftan ilçemizde devletimizin yatırımları devam ediyor. Bu yatırımlar arasında Toplum sağlığı merkezimiz, 112 Acil İstasyonumuz ile birlikte faaliyet gösterecek olan Aile Sağlığı Merkezimiz var. Tarımsal sulamanın artması ile burası önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Bunun içinde sizlerin kooperatifler halinde birlikte hareket etmeniz çok önemli. Sulama kooperatifleri olsun, tarımsal üretim kooperatifleri olsun, birbirinizle dayanışma halinde bir araya gelerek ortak hareket etmeye dikkat edin ki gücünüz ortaya çıksın" şeklinde konuştu.



Vali Aydın Baruş daha sonra İlçe Kaymakamlığına geçerek ilçenin durumu hakkında İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin'den bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından İlçe Belediye Başkanlığına geçen Vali Aydın Baruş, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen Mehmet Kızıldaş'ı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Vali Baruş, sırasıyla Aile Sağlığı Merkezi ve ilçe merkezindeki inşaatı devam eden yatırımlardan Toplum Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Servis İstasyonunun son durumunu da gezerek inceleme yaptı. Vali Baruş son olarak 2003 yılında Mersin-Silifke karayolunda alkollü bir sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Hüseyin Kayabaş'ın ailesi ile 1994 yılında Van-Erciş'te şehit olan Astsubay Birol Akın'ın ailesine ziyarette bulundu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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