Son Dakika Haberleri: Vali Baruş, aşure etkinliğine katıldı
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Vali Baruş, aşure etkinliğine katıldı

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hacı Bektaş-i Veli Vakfı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Vali Baruş, aşure etkinliğine katıldı, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, Hacı Bektaş-i Veli Vakfı tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, Vakfın Genel Merkezinde düzenlenen etkinlikte, muharrem ayının Müslümanların zihninde, kalbinde hüzün bırakan bir ay olduğunu belirtti.

Hz. Hüseyin ve ehlibeyti anmak üzere bir araya geldiklerini aktaran Vali Baruş, şunları kaydetti:

"Bizleri burada bir arada tutan Alevi'si ile Sünni'si ile can kılan Allah sevgisidir, Hz. Peygamberimizin sevgisidir, ilmin kapısı Hazreti Ali efendimizin sevgisidir ve onun torunu Hz. Hüseyin efendimizin sevgisi ve ehlibeytin sevgisidir. Ne mutlu bizlere ki bu ehlibeytin sevgisi sayesinde birbirimize kardeşçe, dostça bakabiliyoruz. Kalplerimizi hep beraber tutabiliyoruz. Lütfen bugünkü birlik ve beraberliğimizi devam ettirelim, sevgili kardeşlerim. Buradaki manzara aynı zamanda Malatya'da yaşayan kardeşlerimizin birlik, beraberliğinin manzarasıdır."

Programda semah gösterisi gerçekleştirildi ve aşure ikramı yapıldı.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Öznur Çalık, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Müftüsü Veysel Işıldar, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:26 Kaynak: AA
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