Vali Baruş Başkanlığında İl Göç Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

2021 yılı İl Göç Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik 2 nolu toplantı salonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından koordine edilen toplantıya Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İnönü Üniversitesi rektörlüğü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Baro Başkanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nufüs ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ile STK temsilcileri katıldı.

İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen tarafından Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, müdürlüğün tanıtımı, ilimizde kayıtlı olan yabancılar, düzenli göç ve ikamet, düzensiz göç, geçici koruma, uluslararası koruma, istatistikler hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda; ilimizde ikamet izni, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamında ikamet etmekte olan yabancı uyruklu şahısların durumları, ilimiz sınırları içerisinde yakalanan düzensiz göçmenlere yönelik alınacak önlemler görüşüldü.