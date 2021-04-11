Deprem evleri tamamlanıyor - Son Dakika

Malatya'nın Kale ve Battalgazi ilçelerinde inşaatı devam eden deprem evleri tamamlanıyor.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi İlçesine bağlı Bulutlu, Düzyol Mahalleleri ile Kale İlçesine bağlı Bent, İkizpınar, Kumluyazı Mahallelerinde incelemelerde bulunarak, yapılan deprem evlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan konut ve köy evleri inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemeleri çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Vali Baruş'a incelemelerinde Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Türker ile yüklenici firma yetkilileri eşlik ettiler.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen ilçelerin arasında yer alan Malatya'nın Kale, Battalgazi ve Pütürge ilçelerinde yapılan deprem konutları bir bölümü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Depremzedeler için yapılan konutların bir kısmının yapımı ve çevre düzenlemesi devam ediyor. - MALATYA