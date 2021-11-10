Vali Baruş: "Binanın çökmesine sebep olanlara adalet gerekeni yapacak" - Son Dakika

Malatya'da izinsiz yapılan tadilat nedeniyle çöken 2 katlı binada yapılan çalışmalar tamamlanırken, olay yerinde açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, binanın çökmesine sebep olanlar için adaletin gerekeni yapacağını söyledi.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesinde yer alan 2 katlı binanın çökmesi sonucu arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları da sona erdi. Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makinelerince molozlar kaldırılırken, olay yerine sabah saatlerinde gelen Malatya Valisi Aydın Baruş, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada basın mensuplarına son durum hakkında bilgi veren Baruş, toplam 5 iş yerinin yer aldığı binanın çökmesinin ardından enkazdan 13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 8 şahsın ise kendi imkanları ile kurtulduğunu belirtti. Şu an hastanede 5 yaralının olduğunu ve hayati risklerinin bulunmadığını da kaydeden Baruş, enkaz kaldırma işlemlerinin ardından trafiğe kapatılan caddenin de iki şerit olarak araçlara açıldığını söyledi. Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğünü de dile getiren Vali Baruş, "Giriş katındaki iş yerinde bir tadilat çalışması yapıldığı yönünde ifadeler var. Bu konuyla ilgili incelemeler de detaylı olarak sürüyor. Yıkılan binadan numuneler alındı. Binanın çökmesine sebep olanlara adalet gerekeni yapacak" ifadelerini kullandı.

Çöken binanın 1960 yılında yığma olarak inşa edildiğini ve taşıyıcı sistemi olmayan bir yapı olduğunu belirten Baruş, "2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin tüm binalarda yaptığı incelemede burası hasarsız görünüyordu. Bina, yığma olduğu için taşıyıcı sistemini duvarlar yükleniyor. Burada yapılan tahribat dengesini yerinden oynatıyor bu nedenle. Gerekli soruşturma işlemleri bu kapsamda sürüyor. Soruşturma sonucunda olayda kusuru olanlar ortaya çıkacaktır" diye konuştu. - MALATYA