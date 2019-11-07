Son Dakika Haberleri: Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret
Son Dakika Güncel Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret

Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret

6 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilatı tamamlanan İŞKUR binasında incelemelerde bulundu.

Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilatı tamamlanan İŞKUR binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, tadilat ve deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla eski binasına yerleşen İŞKUR İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, yapılacak projeler hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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