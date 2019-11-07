Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilatı tamamlanan İŞKUR binasında incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, tadilat ve deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla eski binasına yerleşen İŞKUR İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, yapılacak projeler hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.