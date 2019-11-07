Vali Baruş'dan İŞKUR'a ziyaret
6 saat önce
Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilatı tamamlanan İŞKUR binasında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:52 Kaynak: AA
Malatya Valisi Aydın Baruş, tadilatı tamamlanan İŞKUR binasında incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, tadilat ve deprem güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla eski binasına yerleşen İŞKUR İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Malatya İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, yapılacak projeler hakkında Vali Baruş'a bilgi verdi.
Misyonerlik yaptığı iddia edilen din dersi öğretmeni açığa alındı Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi