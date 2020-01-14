Vali Baruş'dan kazada yaralanan personellere ziyaret - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, trafik kazasında yaralanan İl Göç İdaresi personellerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 12 Ocak Pazar günü Doğanşehir kara yolunda kaza yapan İl Göç İdaresi personeli Kadir Bakırcı ve Selçuk Ürkmez'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Baruş, daha sonra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur'dan yaralanan personeller hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen de katıldı.