Vali Baruş, Darende'yi Ziyaret Etti

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Darende
'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Vali Baruş, ilk olarak Somuncu Baba
Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM
) Konferans Salonunda ilçenin altyapı ve genel durumu hakkında düzenlenen toplantıya katıldı.
Darende'nin emin ve güvenli bir ilçe olduğunu belirten Baruş, "Doğu Anadolu'nun kapısı olan tarih boyunca Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi
gibi medeniyetimize ruh veren büyük değerleri yetiştirmiş. Mübarek bir diyar olan güzel Darendemizde bulunmaktan son derece mutluluk duydum." diye konuştu.
Toplantıya katılan 60 mahalle muhtarı, mahallelerinin genel olarak yol, altyapı, içme suyu, ulaşım, trafik, sulama gibi konularda talep ve önerilerini anlattı.
Baruş daha sonra Sadrazam Mehmet Paşa
İlçe Halk Kütüphanesinde okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi ve Darende Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü
ile inşaatı devam eden fizik tedavi hastanesiyle aile sağlık merkezini ziyaret etti.
Vali Baruş'a İlçe Kaymakamı Enver Zengince, Belediye Başkan Vekili Cengiz Özdemir
, İl Jandarma
Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce
, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal
, İl Müftüsü Ümit Çimen
, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli eşlik etti.