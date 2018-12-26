Son Dakika Haberleri: Vali Baruş, Darende'yi Ziyaret Etti

Vali Baruş, Darende'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Baruş, Darende'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Malatya Valisi Aydın Baruş, Darende'de muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Vali Baruş, ilk olarak Somuncu Baba Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) Konferans Salonunda ilçenin altyapı ve genel durumu hakkında düzenlenen toplantıya katıldı.

Darende'nin emin ve güvenli bir ilçe olduğunu belirten Baruş, "Doğu Anadolu'nun kapısı olan tarih boyunca Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi gibi medeniyetimize ruh veren büyük değerleri yetiştirmiş. Mübarek bir diyar olan güzel Darendemizde bulunmaktan son derece mutluluk duydum." diye konuştu.

Toplantıya katılan 60 mahalle muhtarı, mahallelerinin genel olarak yol, altyapı, içme suyu, ulaşım, trafik, sulama gibi konularda talep ve önerilerini anlattı.

Baruş daha sonra Sadrazam Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesinde okul aile birliği başkanlarıyla bir araya geldi ve Darende Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile inşaatı devam eden fizik tedavi hastanesiyle aile sağlık merkezini ziyaret etti.

Vali Baruş'a İlçe Kaymakamı Enver Zengince, Belediye Başkan Vekili Cengiz Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:44 Kaynak: AA

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