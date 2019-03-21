Son Dakika Haberleri: Vali Baruş, Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Vali Baruş, Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, 15 evde ağır hasar oluştuğunu belirterek AFAD ve Kızılay'ın acil yardım için bölgede olduğunu söyledi.

Vali Baruş, Deprem Bölgesinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, 15 evde ağır hasar oluştuğunu belirterek AFAD ve Kızılay'ın acil yardım için bölgede olduğunu söyledi.

Depremin ardından beraberinde Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Kızılay Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın ve diğer yetkililerle depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulunan Vali Baruş, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hasar görev evlerde incelemelerde bulunan Vali Baruş, özellikle ağır hasar gören 15 evde kalınmaması adına Kızılay ve AFAD'ın gerekli önlemleri aldığını söyledi. AFAD'ın evi ağır hasar gören vatandaşlar için bölgeye çadır kurduğunu ve diğer ihtiyaçların da Kızılay tarafından karşılanacağını ifade eden Baruş, "Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Buradaki yapılar genelde eski kerpiç evler, hasara dayanması zor yapılar. Vatandaşların ağır hasar gören evlerde kalmalarının mahsurlu olduğunu belirledik. Çevre Şehircilik Müdürlüğü ekiplerimiz de tespitlere devam ediyor. 15 ağır hasarlı ev var, 50 civarında da az hasarlı evler var." dedi.

Öte yandan sabah saatlerinde meydana gelen 4,1 şiddetindeki depremin ardından AFAD verilerine göre bölgede 46 artçı deprem yaşandı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:10 Kaynak: İHA

Arguvan, Malatya, Kızılay, AFAD, Güncel
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